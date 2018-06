В Інтернеті з`явився невиданий варіант пісні The Beatles

На сервісі YouTube з’явилася версія пісні The Beatles "Revolution 1", що ніколи раніше не видавалася, повідомляє NME.

Запис позначена як 20-й дубль пісні, примітний тим, що є проміжним варіантом між традиційно пісенною "Revolution 1" і авангардною "Revolution 9", що увійшли в альбом 1968 року "The Beatles" (також відомий як "White Album").

Запис починається з розмови учасників групи в студії, у кінці якого Джон Леннон вимовляє: "Знімайте свої панталони і поїхали!" ("Take your knickers off and let`s go"), після чого група починає грати.

Даний варіант триває на п`ять хвилин довше, ніж той, який увійшов до альбому. І хоча в другій половині композиції починають з`являтися багато хаотичні семпли, пізніше використані в "Revolution 9", ритмічна структура пісні не порушується. Запис закінчується розмовами Джона Леннона і Йоко Воно.

Не дивлячись на те, що "Revolution 1 (Take 20)" уже стала популярна серед інтернет-користувачів, офіційного підтвердження про належність запису The Beatles поки не поступало.

