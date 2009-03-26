Оголосили дату 82-ої церемонії ”Оскар”

82-а церемонія вручення премій американської Кіноакадемії відбудеться 7 березня 2010 року, повідомляється в офіційному прес-релізі, підписаному президентом Кіноакадемії Сідом Гейнісом. Шоу пройде в кінокомплексі Kodak в Голлівуді і транслюватиметься телемережею ABC.

Номінанти на премію будуть оголошені 2 лютого 2010 року, члени академії повинні визначитися з вибором до 2 березня.

Нагадаємо, що 81-а церемонія вручення "Оскара" пройшла увечері 22 лютого. Кращим фільмом року було названо картину Денні Бойла "Мільйонер з нетрів". Фільм був удостоєний восьми золотих статуеток. Приз за кращу жіночу роль одержала Кейт Вінслет за роботу у фільмі "Читець", приз за кращу чоловічу роль - Шон Пенн, який знявся в картині "Гарві Мілк".

Трансляцію церемонії в 2009 році подивилися на шість відсотків більше американців, ніж роком раніше. Проте, вона потрапила в трійку непопулярних.

Лента.ру