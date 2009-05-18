Змінюються смаки, уподобання, течії, але вічне не змінити. Українські гурти грали хард-рок на вірші Кобзаря. Проща до Тараса вдруге зібрала людей з усіх куточків України у Каневі на Черкащині. Акція полягає у відновленні традиції паломництва на могилу Тараса Шевченка до дня перепоховання поета.

Протягом двох днів учасники дійства жили у наметовому містечку поблизу Чернечої гори, читали твори Шевченка, спілкувалися та дарували канівчанам українські книги та диски.

Кілька сотень українців зібрала на прощу до Тараса щорічна спільна акція людей доброї волі. Вони традиційно з’їхалися на Чернечу гору, присвятивши своє паломництво дню перепоховання Кобзаря 22 травня.

Тарас Шамайда, координатор акції: "Ця акція відрізняється від традиційного паломництва тим, що тут немає партійної пропаганди, тут звучить слово Шевченка і люди осмислюють, хто був Шевченко, що він творив і як нам знайти його дух сучасності".

Молодь у Каневі намагається переконати: на могилу Тараса потрібно повернути козацький хрест. Він стояв ще до того, як тут поховали Кобзаря. Поставивши пам’ятник великому поетові, релігійний символ прибрали. Однак головними на прощі були не проблеми, а полум‘яне слово Шевченка.

Харків’янин Тарас Пушкар приїздить на Чернечу гору кілька разів за рік. Із творчістю Шевченка знайомий змалечку. Серед улюблених творів - «Розрита могила», «Кавказ», «Гайдамаки», «І мертвим, і живим...». Більшість із них знає напам’ять.

Тарас Пушкар, харків’янин: "Шевченко - це єдиний поет у світовій історії, який може бути ототожнений з душею цілого народу. Шевченко не віддаляється, він навпаки наближається до нас".

Вечорами учасників прощі та городян розважали рок-гурти з Києва та Полтави. Музиканти виконували хард-рок на вірші Шевченка.

"Факти", ICTV