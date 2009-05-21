Сьогодні католики відзначають свято Вознесіння Господнього

Сьогодні католики світу відзначають свято Вознесіння Господнього.

Це свято належить до двунадесятих свят і відзначається Церквою на 40-й день після Пасхи, який завжди припадає на четвер шостого тижня.

В основі його - євангельський переказ про воскресіння Ісус Христа та вознесіння його через 40 днів після смерті на небо.

Свідками вознесіння Христа, яке сталося на Єлеонській горі недалеко від Єрусалима, були апостоли та Богородиця, про що докладно розповідається в Євангеліях від Марка та Луки і в Діяннях Святих Апостолів.

З IV ст. свято Вознесіння Господнього стає загальновизнаним.