У Парижі ”поттерівці” представляють свою нову стрічку

Щоправда, виконавці головних ролей спеціальним потягом чарівників не приїхали.

Але французи зможуть побачити людей, які перевтілювалися для фільму в Джинні Візлі, її братів-близнюків та Драко Малфоя. Привезли до Парижа також птаха, який грав Гарріну сову та пса, котрий був Ікланем – собакою Гагріда.

Тривагонний поїзд оформлений цілком у стилі чарівничого світу, описаного в книзі Джоан Роулінг. Крім акторів, ним привезли на огляд фанів костюми й декорації, використані у фільмі.

Французька прем‘єра стрічки відбудеться 15 червня. А незвичайний поїзд відсьогодні й до 21 мандруватиме різними містами Франції із промоційним туром, даруючи радість малим і дорослим шанувальникам Гаррі Поттера.

ICTV