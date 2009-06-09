У Парижі ”поттерівці” представляють свою нову стрічку
14:49, 09 червня 2009Культура
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“Гаррі Поттер і напівкровний принц”
Щоправда, виконавці головних ролей спеціальним потягом чарівників не приїхали.
Але французи зможуть побачити людей, які перевтілювалися для фільму в Джинні Візлі, її братів-близнюків та Драко Малфоя. Привезли до Парижа також птаха, який грав Гарріну сову та пса, котрий був Ікланем – собакою Гагріда.
Тривагонний поїзд оформлений цілком у стилі чарівничого світу, описаного в книзі Джоан Роулінг. Крім акторів, ним привезли на огляд фанів костюми й декорації, використані у фільмі.
Французька прем‘єра стрічки відбудеться 15 червня. А незвичайний поїзд відсьогодні й до 21 мандруватиме різними містами Франції із промоційним туром, даруючи радість малим і дорослим шанувальникам Гаррі Поттера.
ICTV
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