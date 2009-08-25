У Києві оберуть ”Кращого українського виконавця MTV EMA”

На Контрактовій площі в Києві 29 серпня відбудеться концерт на підтримку проекту MTV Europe Music Awards, на якому виступлять претенденти на звання "Кращий український виконавець MTV EMA".

У музичній баталії за право представити Україну в Берліні битимуться групи "Green Grey", "Алібі", "Друга Ріка", Олена Вінницька, Sister Siren, KAMON, Юлія Нельсон, Lama та Антитіла. У рамках концерту на підтримку MTV EMA також виступатимуть популярні українські групи "С.К.А.Й.", "Тартак", "Крихітка" і "Marakesh".

Нагадаємо, що вперше кращий український виконавець MTV EMA був вибраний в 2007 році – ним стала співачка Lama. Перший концерт на підтримку MTV EMA в Україні пройшов у 2008 році. Тоді титул "Кращий український виконавець" одержала група "Quest Pistols".

MTV Europe Music Awards – єдина церемонія світового рівня, в якій переможець вибирається слухачами, а не журі. У вересні буде запущений офіційний сайт проекту, де відвідувачі зможуть голосувати за кращого українського виконавця, який в Берліні 5 листопада 2009 року одержить нагороду "Best Ukrainian Act".

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