Смерть Майкла Джексона визнали неумисним убивством

Поліція визнала смерть американської поп-зірки Майкла Джексона неумисним вбивством.

Це означає, що його особистим лікарям, зокрема Конраду Мюррею, можуть бути пред`явлені звинувачення.

Як пише журнал Time, не дивлячись на те, що офіційно результати розтину тіла Джексона не були опубліковані, у понеділок західні ЗМІ повідомили з посиланням на результати розтину, надані судовою медекспертизою, що в крові співака було виявлено сильний анальгетик Профопол у кількості, що несумісний з життям.

Припускається, що лікар співака Конрад Мюррей виписав Пропофол Джексону в день його смерті.

Смерть Майкла Джексона 25 червня привернула увагу до маловідомого раніше анальгетика Профопола, пише Time. До цього не було жодного відомого випадку вживання Діпрівана зірками шоу-бізнесу.

Медики, які добре знайомі з цими ліками і використовують його в операційних для анестезії, були шоковані. "Ніхто ніколи не став би приймати це для того, щоб заснути, – пояснив Пол Вішмеєр, професор анестезіології в Університеті штату Колорадо і автор дослідження про зловживання Профополом, – ніколи і ні за що. Це як використовувати дробовик, щоб убити мишку".

У своєму дослідженні Вішмеєр відзначив, що наркотичне зловживання Профополом часто здійснюється як самими медиками, так і сторонніми людьми. Причому на даний момент йому не відомо жодного випадку, коли вживання цього сильного анальгетика не медиком не закінчилося летальним результатом. На відміну від вікодину, пояснює він, кожен зайвий кубічний сантиметр цього препарату може стати для вас смертельним.

За словами іншого фахівця доктора Пола Ерлі, використання Профополу схоже на гру в російську рулетку. "Дуже тонка грань між відчуттям ейфорії і втратою свідомості чи дихання", – пояснює він.

Як пише Time, Профопол був офіційно затверджений до застосування в США в 1989 році Управлінням з контролю за продуктами харчування і ліками (FDA). За словами прес-секретаря цього відомства Карен Райлі, повідомлення про зловживання цим анальгетиком поступали в FDA від професіоналів задовго до смерті Майкла Джексона.

Тим часом, 19 серпня особистий лікар Майкла Джексона Конрад Мюррей, якого ЗМІ називають головним підозрюваним у справі про загибель співака, відеозвернення. "Я зробив все, що міг. Я розповів правду і я вірю, що правда восторжествує", – сказав Мюррей в короткому відеопосланні на сайті YouTube.

Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року в Каліфорнії у віці 50 років. 7 липня на арені Staples Center у Лос-Анджелесі пройшла церемонія прощання зі співаком.

Кореспондент