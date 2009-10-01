Український книжковий ретейл відновлює втрачені позиції

Український книжковий ретейл почав відновлювати втрачені на початку року позиції, пише тижневик «Коментарі:».

«Якщо в першому кварталі ми фіксували падіння продажів, у середньому, на 35–40%, то зараз відставання від торішніх показників іде в межах 25%, якщо рахувати в екземплярах. Відносно грошового обігу спостерігаються скромніші темпи падіння – 10–12%, що пояснюється підвищенням цін», - констатує Олександр АФОНІН, президент Української асоціації книговидавців і книгорозповсюджувачів.

Однак відбувається це, скоріше, за рахунок свідомості й відданості покупців, ніж програм їхнього залучення, відзначає тижневик. Маркетингові зусилля українських ретейлерів переважно обмежуються 2-10-відсотковими дисконтними картками, полицями нових надходжень, нечастими зустрічами з українськими й закордонними авторами першого ешелону, не надто активним просуванням книг у мережі. Тоді як багато російських видавництв сприяють відкриттю магазинів-дискаунтерів, де класика, а також не дуже гарячі хіти продаються за ціною 10-15 грн. Українські видавництва і дистриб’ютори загалом не підтримали подібну практику. «Ми не є конкурентами. У нас ставка на якісну книгу. Ми стежимо за читацькими пріоритетами й відповідно до них поповнюємо асортимент, оновлюючи його щотижня на 15-20%», - пояснила директор з розвитку магазину «ЧитайКа» Вікторія РУДЕНОК.

Водночас, пишуть «Коментарі:», книгарні виявилися неготовими задовольнити попит, що відновився, на літературу, особливо на книжкові новинки. Мережі стали заощаджувати на логістиці, тому асортименти поповнюється не так оперативно, як раніше. На книжкові прилавки мереж досі не потрапило багато чого з того, що вперше було представлено на останньому львівському Форумі видавців, а гарячі російські хіти якщо і є, то в дуже обмеженій кількості найменувань і екземплярів. Втім, на думку О.АФОНІНА, багатьох українських новинок не знайдеш у книгарнях просто тому, що левова частина тиражу була продана під час самого Форуму.

З іншого боку, книготорговельні мережі намагаються йти назустріч споживачеві, підшукуючи для своїх магазинів більш привабливі за ціною й місцем розташування орендні площі. Книгодистриб’ютори, у яких хоча б частина магазинів вийшла на гарний рівень рентабельності, виношують плани використання кризи, щоб розширити мережу.

Досить спокійно ставляться українські книгопродавці й до перспективи виходу на ринок п’ятої в Росії за обсягом товарообігу роздрібної книготорговельної мережі «Буквоїд».

«Ми чули багато глобалістських планів, коли в Україну заходили російська «Топ-книга» і польський Empik, але мало що з них було реалізовано», – пояснив О.АФОНІН.