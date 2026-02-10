'Модель зростання зламана': майже всі галузі російської промисловості 'завалилися'

Темпи зростання російського ВВП за підсумками року сповільнилися більш ніж у чотири рази – до 1%.

Після двох років воєнного буму, оплаченого рекордними з радянських часів витратами бюджету на армію, економіка країни-агресорки Росії дедалі глибше занурюється у промислову рецесію. Про це з посиланням на дані Росстату повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що з 28 основних галузей промисловості зі спадом минулий рік завершили 21. За підсумками року видобуток корисних копалин скоротився на 1,6%, видобуток газу – на 3%, а видобуток нафти впав до мінімумів за 16 років.

У несировинному секторі металурги зменшили випуск на 2,1%, а фабрики одягу та взуття – на 3,5%. Уперше за 15 років впало виробництво продуктів харчування – на 0,5%. На стільки ж зменшився випуск на нафтопереробних заводах, які протягом року десятки разів зазнавали ударів БпЛА.

Загалом промислове виробництво в РФ продемонструвало зростання на 1,3%. Водночас позитивну динаміку зафіксували лише в семи секторах, причому три з них безпосередньо пов’язані з оборонною сферою.

Йдеться про випуск готових металевих виробів (+18%), комп’ютерів, електроніки та оптичної продукції (+11,7%), а також інших транспортних засобів і обладнання (+32%). На думку фахівців, така ситуація свідчить про зростаючий тиск слабкого внутрішнього попиту та високих відсоткових ставок.

"Модель зростання, заснована лише на військових витратах, зламалася", – констатує Яніс Клюґе, експерт Німецького інституту проблем міжнародної безпеки.

Російська економіка – головне

Раніше стало відомо, що темпи зростання російського ВВП знизилися з 4,9% у 2024 році до 1% у 2025 році. Прогнози вказують на те, що така тенденція збережеться до кінця 2026 року. Становище споживачів у країні-окупанті погіршує рівень інфляції, який залишається стабільно високим – 6,4%.

Зазначається, що зростанню цін у російських супермаркетах до нових максимумів від початку року сприяли сезонні чинники, зокрема, податкові зміни.

За даними Росстату, за перші 12 днів січня ціни зросли на 1,26%. По деяких категоріях зростання виявилося майже приголомшливим. Так, огірки подорожчали на 21,3%, а помідори – на 13,6%.

