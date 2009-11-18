Помер актор Микола Олялін

Помер відомий радянський і російський актор, народний артист України Микола Олялін. Артистові було 68 років.

Микола Олялін народився в селі Опіхаліно Вологодської області. У 1959 році поступив у Ленінградський інститут театру, музики й кінематографії, де вчився до 1964 року. Після закінчення вузу був направлений в Красноярський театр юного глядача.

Актор дебютував у кіно в ролі льотчика-випробувача в кіноповісті Миколи Літуса і Леоніда Різіна "Дні льотні". Майже відразу після виходу цієї картини він одержав запрошення знятися в кіноепопеї Юрія Озерова "Звільнення". Роль командира роти Цветаєва принесла акторові всесоюзну популярність.

Микола Олялін знімався також у фільмах "Біг", "Зникла експедиція", "Бачу мету", "Биндюжник і король" та інших. Однією з останніх його робіт стала роль Інквізитора в картині "Нічний дозор".

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