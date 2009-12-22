У Тернопіль доставлено копію посмертної маски Степана Бандери

У Тернопіль наприкінці кілька днів тому доставлено копію посмертної маски Степана БАНДЕРИ. Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, привезли її з Німеччини представники Спілки Української Молоді в Україні, відтак голова організації Святослав ЛИПОВЕЦЬКИЙ передав маску голові облдержадміністрації Юрію ЧИЖМАРЮ для подальшої її передачі в місцевий музей політв’язнів і репресованих.

З ініціативою перевезення цієї маски до Тернополя виступила свого часу міська організація СУМу, цю ідею підтримала й облдержадміністрація. Історичний артефакт представниками СУМу було отримано від Музею української визвольної боротьби ім. Степана БАНДЕРИ (Лондон) у Мюнхені, на урочистостях з нагоди 50-ї річниці загибелі С. БАНДЕРИ. Копія зроблена з матеріалу «fiberglass» безпосередньо з лондонського оригіналу маски.

Історичний артефакт буде передано у Тернопільський музей політв’язнів та репресованих у січні під час урочистостей з нагоди дня народження С. БАНДЕРИ. Також музею буде передано і привезені СУМівцями копії рідкісних фотографій представників ОУН 1959 та 1962 років.