Музей Шевченка в Каневі готовий на 60%

Музей Тараса Шевченка Шевченківського національного заповідника у місті Каневі Черкаської області на сьогодні готовий на 60%. Для його введення в експлуатацію потрібно 30 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Черкаської облдержадміністрації.

За словами голови Черкаської облдержадміністрації Олександра ЧЕРЕВКА, зроблено вже багато: збільшено площу заповідника та будівлі музею, що дало змогу розширити експозицію і створити належні умови для співробітників та відвідувачів. Ремонтно-реставраційні роботи виконані якісно та професійно. Музей матиме сучасні інженерні мережі, пожежно-охоронне устаткування, пандуси для інвалідів. Ремонтно-реставраційні роботи у музеї Тараса Шевченка можна швидко завершити, та все залежить від фінансування, від того, чи будуть закладені у Державний бюджет 2010 року витрати на реконструкцію. У 2009 році область отримала кошти лише 9 грудня, що не дозволило їх освоїти в повному обсязі. Підрядникам вдалося оперативно освоїти до 13 млн. грн., решту коштів довелось повернути в бюджет.

Голова Черкаської ОДА вважає, що завершити реконструкцію музею Тараса Шевченка – це справа загальнонаціональна.

“Спираючись на Указ Президента України «Про заходи, присвячені 150-й річниці від дня смерті Т.Г.Шевченка та перепоховання його в Україні», Черкаська облдержадміністрація буде просити уряд та Верховну Раду виділити кошти на завершення реконструкції національної святині, – сказав О.ЧЕРЕВКО. - Є реальна можливість до 22 травня 2010 року здати цей об’єкт”.

За словами О.ЧЕРЕВКА, вже найближчим часом буде завершено благоустрій схилів біля могили, облаштовано під’їзні дороги до Тарасової гори, прибережні території, реставрацію інтер`єрів Успенського (Георгіївського) собору, де відспівували перед похованням Великого Кобзаря, а також буде створено Шевченківський національний культурний центр на базі міського будинку культури, завершено газифікацію міста та проведено газопровід до Чернечої гори.

Довідка УНІАН. Реконструкція та реставрація об’єктів Шевченківського національного заповідника у Каневі була розпочата у 2004 році у зв’язку з підготовкою до відзначення в 2011 році 150-річчя з дня повернення праху Великого Кобзаря в Україну та у 2014 році – 200-річчя від дня його народження. У 2008 році Черкаська облдержадміністрація прийняла на себе функції замовника з проведення робіт. Голова облдержадміністрації підписав ряд доручень та розпоряджень щодо прискорення завершення ремонтно-реставраційних та відновлювальних робіт. Та через недостатнє фінансування роботи тривають і нині.