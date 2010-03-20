На Михайла Задорнова подали до суду

Редактор приморської газети "Народне віче" Марія Солов’єнко подала позов про захист чести і гідності проти Першого каналу і сатирика Михайла Задорнова.

Приводом став виступ Задорнова в прямому ефірі телеканалу 14-го березня. Сатирик розповідав про свої враження від поїздки до Владивостока. Зокрема, він заявив, що мешканки міста одягаються на роботу як повії. Журналістка розраховує, що суд прийме її сторону, у цьому випадку вона обіцяє купити Задорнову квиток у кругосвітню подорож і знайти йому супутницю життя, щоб він якомога довше не з`являвся в столиці Примор`я з образами на адресу жінок.

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