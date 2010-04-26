Олег Скрипка на чайній вечері мав розмову з Махатмою (фото)

Днями Олег Скрипка зустрівся на чайній вечері з паном Раджмоханом Ганді – відомим публіцистом, професором Центру вивчення культур Південної Азії та середнього Сходу, президентом міжнародної організації "Ініціативи змін" і лідером Світового руху проти насильства.

Онук Махатми Ганді – творця сучасної індійської державності, видатного індійського політика та філософа, завітав до України, аби підтримати всеукраїнську ініціативу Тижня довіри і примирення.

Вечеря відбулася в Інституті релігійних наук св. Фоми Аквінського, де шановне панство мало неспішну та проникливу бесіду. Нажаль, насолодитись спілкуванням в повній мірі не вдалося через обмежений час – ісландський вулкан нахабно порушив плани мудрого гуру, змінивши графік подорожі (дорога з Румунії до України тривала майже добу) та завдавши клопоту організаторам. Дізнавшись про це, Скрипка люб’язно запросив шановного гостя скористатись своїм авто та особисто доправив пана Ганді до готелю. Дорогою бесіда продовжилась – Олег подарував видатному індійцю диски з українською музикою та гостинно запросив на цьогорічний фестиваль "Країна Мрій". У відповідь "мудрий Махатма" зазначив, що ідея "Країни Мрій" суттєво перекликається із давньоіндійською філософською концепцією "світлого шляху", порівняв Україну із Світовим деревом, що уособлює в собі єдність усіх народів та пообіцяв неодмінно повернутись.