Сталлоне завітає до Одеси на кінофест

Голлівудський актор Сильвестр Сталлоне стане почесним гостем першого Одеського Міжнародного кінофестивалю, який пройде з 16 по 24 липня 2010 року.

Про це повідомив російський телеканал Культура з посиланням на медіа-координатора форуму з російського боку Марію Безрук.

За її словами, актор, у якого є українське коріння, вже дав попередню згоду на участь у фестивалі.

"Передбачається, що він одержить на відкритті огляду спецприз за внесок в комедійне кіно", – повідомила Безрук.

Також до Одеси приїде голлівудський актор Рутгер Хауер, відомий глядачам за фільмом «Нічні яструби», в якому він знімався разом зі Сталлоне.

На фестивалі чекають і висхідну зірку французького кінематографа Луїзу Бургуен, яка зіграла головну роль у новому фільмі Люка Бессона «Неймовірні пригоди Адель».

Гостем фестивалю стане також російський актор Володимир Машков, який одержить спецприз За внесок в популяризацію Одеси в світовому кінематографі. У 2007 році Машков зіграв підполковника Давида Гоцмана в серіалі «Ліквідація» Сергія Урсуляка. Дія картини відбувається в 1946 році в Одесі, знімалася стрічка в цьому ж місті. Фільм було відзначено багатьма преміями. Зокрема, він одержав Ніку – За досягнення в телевізійному кінематографі.

Перший Одеський фестиваль пройде за підтримки Міністерства культури й туризму України, а також Одеської обласної державній адміністрації Міністерства культури і туризму України.

В основному конкурсі беруть участь 16 стрічок з України, Росії, Італії, Німеччини, Франції, Іспанії, Японії, Австралії, США, Канади та інших країн. Судитиме їх міжнародне журі під головуванням голландського режисера Йоса Стеллінга.

Володар гран-прі одержить 15 000 і статуетку «Золотий Дюк». Покази картин проходитимуть на п`яти головних кіномайданчиках міста, а фестивальним центром огляду стане кінотеатр «Батьківщина». Церемонії відкриття і закриття відбудуться в Одеському оперному театрі.

Поки Сталлоне готується приїхати до України, його колега Жан-Клод Ван Дамм вже встиг купити квартиру в українській столиці. Актор, що приїхав до Києва знімати свій новий фільм «Вежа», раніше зупинявся в готелі Hyatt або у своєї української подруги в Кривому Розі.

Кореспондент