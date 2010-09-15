Обрядодійство «Весілля свічки» в Музеї Гончара

17 вересня в Музеї Івана Гончара у Києві відбудеться обрядодійство «Весілля свічки». У програмі заходу: майстер-класи від народних майстрів, показ весільних обрядів, перегляд відео з українськими весіллями, нічна кава від Ніни Матвієнко.

До XVII століття на Семена Стовпника (14 вересня) колись святкували Новий рік, а саме «Свіччене весілля». А в стародавньому Києві в цей час, на Контрактовій площі, у світлі багаття та смолоскипів, збиралися всі цехові майстри. Кожен цех демонстрував своє професійне вміння під звуки обрядових пісень та власних традиційних гімнів. Забава тривала цілу ніч.

Завітавши на наше свято в Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара», ви матимете унікальну можливість відчути себе безпосереднім учасником давнього обрядодійства, почути пісенне різнобарв’я найкращих фольклорних колективів та побачити карнавал вогнів у осінніх сутінках столиці.

Для молоді цей день був особливий, бо вже закінчилось тепле літо, а отже і «Вулиця» і розпочинався період вечорниць. В давнину парубки та дівчата винаймали хату для їх проведення, а ми пропонуємо, якщо ви ще не знайшли собі пару, зустріти її на наших вечорницях у затишному подвір’ї Музею.

На нашій забаві дітей та батьків найкращі народні майстри навчать традиційним вмінням на майстер-класах, ви зможете побачити показ весільної обрядовості, поласувати кулішем та повеселитися під запальні мелодії народних музик, а на десерт — пригоститися кавою від Ніни Матвієнко, під час перегляду відео з весіль різних регіонів України. Тож чекаємо на гостину!

У програмі заходу:

14:30 — 17:30 — Майстер-класи: петриківський розпис, яворівський розпис, різьба по дереву, соломоплетіння, лялька-мотанка, гончарство, ткацтво.

17:40 — 18:40 — Кінець «вулиці»: обряд «всадження на коня»; вступ у парубоцькі і дівочі громади.

18.40 — 19.20 — Показ обрядів українського весілля

19:20 — 20:30 — Гостина, танці

20:30 — 21:00 — Запалювання першого посвіту. Презентація кращих київських гуртів.

21:00 — 21:20 — Показ обряду «Весілля свічки»

21:30 — 23:00 — Перегляд відео з українськими весіллями, нічна кава від Ніни Матвієнко

Адреса: Київ, вул. Iвана Мазепи, 29

Їхати: ст.м."Арсенальна", авт.№24, трол.№38, м/т №№ 406, 470, 520 (до кінцевої зупинки за Києво-Печерською лаврою)

Тел./факс: (044) 362 44 62

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