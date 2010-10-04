«Херсонес Таврійський» може увійти до списку Світової спадщини ЮНЕСКО

Національний заповідник «Херсонес Таврійський» має добрі шанси найближчими роками бути включеним до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Про це в інтерв`ю кореспонденту УНІАН заявив генеральний директор заповідника Леонід МАРЧЕНКО.

За його словами, на сьогодні заповідник вельми успішно просувається до цієї мети.

Разом із тим, щоб «Херсонес Таврійський» був номінований до цього списку, необхідно виконати цілий ряд умов, зазначив Л.МАРЧЕНКО.

«Якщо говорити про поступ, то ми разом із Міністерством культури України розробили програму управління, програму консервації об`єктів, яка ще допрацьовуватиметься», - повідомив гендиректор.

Крім того, за його словами, заповідник «вже одержав рішення і держакти на 17 із 22 земельних ділянок, зокрема, по трьох ділянках - у поточному році. Розраховуємо одержати держакти по ще 2-3 ділянкам, зокрема по ділянці, на якій розташована фортеця Чембало в Балаклаві».

Разом із тим, зазначив Л.МАРЧЕНКО, є ще ряд невирішених питань. Перш за все, на урядовому рівні поки не затверджена концепція розвитку Херсонеса, що визначає, які необхідно виконати роботи (наприклад, берегоукріплювальні, консервація, створення археологічного парку) тощо.

Потім потрібно буде затвердити державну програму розвитку «Херсонеса Таврійського» по роках і по об`єктах.

«Програма розвитку Херсонеса - це як показник ставлення держави до того, що вона номінує», - вважає Л.МАРЧЕНКО.

Він також переконаний у необхідності затвердження регіональної програми з розвитку заповідника.

Крім того, необхідно повністю вирішити питання з межами Херсонеса, зазначив керівник заповідника.

У той же час Л.МАРЧЕНКО вважає, що заповідник має «добрі шанси найближчими роками всі ці питання вирішити».

Довідка УНІАН. Зараз у списку Світової спадщини ЮНЕСКО лише три українські пам`ятки: собор Святої Софії з прилеглими монастирськими спорудами, Києво-Печерська Лавра та історичний центр Львова. Ще два об`єкти мають трансграничний статус - це Геодезична дуга Струве і букові праліси Карпат.

Україна добивається, щоб Національний заповідник «Херсонес Таврійський», разом з іншими об`єктами, увійшов до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.