109-й Нобелівський тиждень відкривається у Швеції

Оголошенням імені лауреата Нобелівської премії у галузі фізіології і медицини у понеділок в Швеції відкривається 109-й Нобелівський тиждень, передає NEWS.ru.

У своєму заповіті Альфред Нобель доручив місію вибору лауреата з фізіології і медицині Каролінському інституту у Стокгольмі, який було засновано у 1810 році і нині є одним з провідних освітніх і наукових медичних центрів світу.

Створений при ньому Нобелівський комітет складається з п`яти постійних членів, які, у свою чергу, мають право запрошувати експертів для консультацій. За традицією, Нобелівські комітети до останньої миті нічого не повідомляють ні про самих претендентів на премію, ні про тих, хто їх висунув.

Експерти вважають, що премію у галузі медицини цього року можуть одержати американці Дуглас КОУЛМАН і Джефрі ФРІДМАН, що відкрили гормон жиру лептин, японець Акіро ЕНДО, який виявив здатні блокувати біосинтез холестерину мікробні агенти, або ж американець Роберт РЕДЕР, що вивчив задіяні у процесах синтезу рибонуклеїнових кислот ферменти.

Найближчими днями стануть відомі володарі премії і в інших дисциплінах. У вівторок, 5 жовтня у шведській столиці буде оголошено про рішення Нобелівського комітету з фізики, 6 жовтня - з хімії, 7 жовтня - з літератури. У п`ятницю, 8 жовтня, в Осло буде названо лауреат премії миру. Останнім визначиться володар "Премії з економіки пам`яті Нобеля", встановленої Банком Швеції у 1968 році. Це відбудеться у понеділок, 11 жовтня.