Декларацію про скасування рабства виставлять на Sotheby's

Декларацію про скасування рабства, підписану Авраамом Лінкольном, буде виставлено на грудневі торги аукціонного дому Sotheby`s.

Історична реліквія США, підписана Лінкольном 1 січня 1863 - одна з 19 уцілілих копій декларації. Усього їх було підписано 45 екземплярів.

Аукціонний будинок оцінив раритет в 1 - 1,5 млн дол. Декларація виставляється з колекції Роберта і Етель Кеннеді, в якій зібрано багато унікальних історичних документів, включаючи листи таких американських президентів, як Джорджа Вашингтона, Джона Адамса, Томаса Джефферсона.

Сім`я Кеннеді придбала документ на аукціоні Sotheby`s в 1964 році за 9,5 тис. дол. Зазначимо, перед торгами декларацію про скасування рабства виставлять на публіку в низці американських міст.

Нагадаємо, в грудні минулого року Sotheby`s виставив на торги датований 8 січня 1940 роком лист, підписаний Йосипом Сталіним і В`ячеславом Молотовим.

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