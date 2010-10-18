На Покровському ярмарку зварили 1500 літрів козацького капусняку

В Енергодарі Запорізької області 16 жовтня кухарі місцевих дитсадків і шкіл зварили 1500 літрів козацького капусняку в одній каструлі – встановивши рекорд, який увійшов до Книги рекордів України.

За словами координатора оргкомітету Покровського ярмарку Дмитра КОРНІЙЦЯ, для приготування "рекордного капусняку" потрібна була каструля місткістю 1,7 тис. літрів.

"Каструлю вагою в півтонни спеціально для приготування такої кількості традиційної козацької страви - капусняку під назвою - "Запорізький", спеціально до Покровському ярмарку виготовили на одному з промпідприємств Енергодара. У процесі приготування самого капусняку одночасно брали участь 35 кухарів з енергодарських дитсадків і шкіл, які використали для страви 380 кг картоплі, 460 кг квашеної капусти, 107 кг моркви, 43 кг пшона, 110 кг кореня петрушки, 110 кг цибулі, 70 кг - сала і 260 кг порібрини", - повідомив Д.КОРНІЄЦЬ.

Сьогодні ж факт приготування 1500 літрів капусняку в одній каструлі був офіційно визнаний всеукраїнським рекордом - зафіксований і внесений до Книги рекордів України.

Аби з`їсти 4 300 порцій капусняку, яким частували безплатно, гостям Покровського ярмарку вистачило однієї години.