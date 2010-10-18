ЗМІ склали список російських політиків і мільярдерів родом з України

Газета Сегодня склала список відомих російських політиків і бізнесменів, які народилися в Україні.

Як повідомляє видання, в адміністрації Кремля радником у Дмитра Медведєва працює Михайло Тринога, який родом з Івано-Франківської області та отримав тут же освіту, закінчивши в 1971 році Івано-Франківський інститут нафти і газу.

Одним з дев`яти заступників прем`єр-міністра РФ Володимира Путіна є виходець з Кіровоградської області Дмитро Козак, який народився в селі Бандурово. Міністром транспорту є уродженець селища Цебриково в Одеській області Ігор Левітін. Міністр культури Росії Олександр Авдєєв представляє Полтавську область (Кременчук), а міністерство зв`язку та масових комунікацій очолює вінничанин Ігор Щеголєв.

Найбільш харизматична губернатор у РФ - голова уряду Санкт-Петербурга Валентина Матвієнко - народилася в Шепетівці, зазначає Сегодня. Ще один виходець з України - Анатолій Бровко - очолює Волгоградську область.

Українці є і в Міноборони РФ, пише видання. Це головнокомандуючий Військово-морським флотом Росії адмірал Володимир Висоцький, який народився в селі Комарно Львівської області. Родом із села Покошичі Чернігівської області командувач Космічними військами РФ генерал-майор Олег Остапенко, а зі Львова – заступник головнокомандувача Сухопутними військами генерал-лейтенант Олександр Студенікін.

У Держдумі РФ мінімум 13 депутатів цього скликання народжені в Україні, серед яких Валерій Комісаров, Йосип Кобзон, Дмитро Саблін. Родом зі Львова лідер партії Яблоко Григорій Явлінський.

Як зазначає Сегодня, чимало вихідців з України і серед російських мільярдерів. Найвидатніший з них - Віктор Вексельберг ($ 6,4 млрд, 16-й у списку Forbes за 2010 рік), голова правління ВАТ Тюменська нафтова компанія, а також голова ради директорів найбільшої в світі алюмінієвої компанії Російський алюміній, що отримав прізвисько алюмінієвий і титановий король Росії. Вексельберг народився в Дрогобичі Львівської області в сім`ї українки і єврея, який втратив під час Другої світової війни всіх рідних.

В Україні також народилися Михайло Фрідман ($ 12,7 млрд, 3-й у списку найбагатших росіян), віце-президент Лукойлу, основний акціонер і голова ради директорів футбольного клубу Спартак (Москва) Леонід Федун ($ 5,5 млрд і 20-е місце серед найбагатших росіян), один із засновників російського Міжпромбанку 55-річний Сергій Вереєменко ($ 1,4 млрд).



