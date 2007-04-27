МЗС України засуджує акт вандалізму щодо Російського культурного центру у Львові

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує вчинений 26 квітня у Львові акт осквернення погруддя російського поета О. Пушкіна та заподіяння матеріальних збитків Російському культурному центру.

Як повідомили УНІАН у прес службі МЗС, міністерство запевняє, що компетентні органи України докладуть усіх зусиль для оперативного розкриття злочину і покарання винних.

Україна як демократична європейська держава гарантує широкі права на розвиток культур усіх народів та етнічних груп, які проживають на її території, наголошується у повідомленні.

Міністерство закордонних справ України висловлює впевненість, що цей прикрий інцидент не вплине на традиційно дружній характер українсько-російських відносин.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 квітня, Департамент інформації та друку МЗС Росії у коментарі з приводу чергового акту вандалізму стосовно Російського культурного центру імені О.С. Пушкіна у Львові, висловив сподівання, що в Україні будуть вжиті всі заходи щодо запобігання протиправним діям стосовно Російського культурного центру в Львові.