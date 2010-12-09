Телеканали оголосили бойкот Кіркорову

Телеканали оголосили бойкот виконавцю Філіпу Кіркорову та вирізають його із вже відзнятих новорічних програм, а журнали знімають його фотографії з обкладинок.

Про це повідомив Life Showbiz друг співака, який просить видання не афішувати його імені.

"Я спілкувався з редакторами кількох видань, вони сказали, що переверстують зараз терміново номери, бо знімають Філіпа з обкладинок", - розповіло джерело.

"Редактори глянцю екстрено відкликають з верстки готові макети наступних випусків, а телережисерам доводиться переробляти вже змонтовані святкові передачі. Реакція на побиття співаком 29-річної Марини Яблокової - режисера престижної премії Золотий грамофон - виникла негайно", - повідомляє видання Life Showbiz.

Також повідомляється, що тріо Валерій Меладзе - Філіп Кіркоров - Діма Білан повинні були записати спільну композицію, яка була намічена на вихід в ефір одразу після бою курантів. За даними ЗМІ, Кіркорова, швидше за все, замінить Микола Басков.

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Нагадаємо, що конфлікт між Яблоковою і Кіркоровим стався 6 грудня 2010 року на репетиції в Кремлівському палаці перед виступом співака на Золотому грамофоні-2010.

Яблокова стверджує, що співака розлютив спрямований йому в обличчя промінь прожектора, через що він почав ображати її. Жінка зробила Кіркорову зауваження, після чого він ударив її по обличчю і став бити на очах у багатьох зірок шоу-бізнесу.

Жінка звернулася в міліцію з проханням порушити кримінальну справу стосовно Кіркорова.

Спочатку Кіркоров відкинув всі звинувачення в побитті 29-річної Марини Яблокової і сказав, що не розуміє, про що йдеться. Проте пізніше він заявив, що "серйозно хворий" і перепросив Яблокову.

"Двічі на рік у мене трапляються серйозні напади, внаслідок яких я нічого не пам`ятаю і не розумію, що роблю. Я сам в жаху від цього і тільки тепер розумію, що мені треба серйозно лікуватися", - сказав співак.

Life Showbiz

