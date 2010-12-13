Сина гітариста Pink Floyd заарештувала поліція Скотленд-Ярду

Поліція Скотленд-Ярду заарештувала 21-річного Чарлі Гілмора, підозрюваного в заподіянні шкоди пам`ятника полеглим у двох світових війнах Сенотафу під час недавньої студентської демонстрації в Лондоні проти підвищення плати за навчання.

Британські газети опублікували фото, на якому Гілмор розгойдується на британському прапорі, встановленому на Сенотафі.

Чарлі Гілмор, син відомого рок-гітариста групи Pink Floyd Девіда Гілмора, пізніше вибачився за свої дії.

Поліція також поширила фотографії 14 осіб, яких вона хотіла б допитати, зокрема, у зв`язку з нападом на машину принца Чарльза.

Корреспондент