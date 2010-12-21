21 грудня в історії

21 грудня 2010 року стане найтемнішим днем за чотири з половиною століття.

Завтра, 21 грудня, співпадуть повний місяць, зимове сонцестояння і повне затемнення Місяця. Місячні затемнення завжди відбуваються при повному місяці, проте вкрай рідко припадають на дні з найменш тривалою світлою фазою. Востаннє такий збіг був 456 років тому.

Повне затемнення Місяця почнеться о 9 годині 41 хвилині, а весь цикл триватиме 3 години 28 хвилин. Найкраще його буде видно в Північній Америці, західній частині Південної Америки і на півночі Скандинавського півострова.

1846 року шотландський хірург Роберт Лістон провів першу в Європі хірургічну операцію під анестезією – ампутацію стегна пацієнтові Джеймсу Черчіллю під ефірним наркозом.

У 1898-му П`єр і Марі Кюрі відкрили радій.

1913-й - у нью-йоркській газеті опублікований перший в історії кросворд, який склав Артур Уїнн.

1975-го арабські терористи на чолі з Ільїчем Раміресом Санчесом (відомим також як Карлос або Шакал) захопили штаб-квартиру ОПЕК у Відні, де саме проходила сесія організації.

У заручниках опинилися 70 чиновників, у тому числі 11 міністрів провідних країн. Терористи вивезли їх на літаку в Алжир, де випустили, отримавши викуп, точна сума якого не відома (називають від 20 до 50 мільйонів доларів).

У 1984 році СРСР здійснив успішний запуск міжпланетної станції "Вега-2" для дослідження планет Сонячної системи.

1988 рік - над Локербі, Шотландія, вибухнув "Боїнг-747" американської авіакомпанії "Па Американ". Загинуло близько 270 осіб – 243 пасажири літака, екіпаж та 11 людей на землі.

Внаслідок вибуху бомби у вантажному відсіку літак розлетівся на 4 мільйони дрібних та великих шматків; трупи людей, які перебували на його борту, знаходили по всьому місту. Тривале розслідування довело, що бомбу в літак підклали два лівійські агенти на замовлення влади Лівії – для того, аби помститися за американське бомбардування Тріполі й Бенгазі у 1986-го. Лівія категорично заперечувала ці звинувачення і відмовлялася видати підозрюваних до 1999 року, за що проти неї були задіяні міжнародні економічні санкції. У 1999-му обвинувачені Абдель Басіт аль-Меграхі та Амін Халіфа Фімах були видані міжнародному суду. Меграхі був визнаний винним і засуджений до довічного ув`язнення, Фімаха виправдали.

Ще через три роки уряд Лівії визнав свою відповідальність за авіакатастрофу над Локербі й пообіцяв виплатити компенсації сім`ям загиблих. Міжнародні санкції проти Лівії були зняті.



В цьому ж році дослідний зразок найбільшого діючого літака у світі Ан-225 "Мрія" (Україна) здійснив перший політ.

В 1991-му була підписана Алма-Атинська декларація про створення СНД (главами Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, України).

2007-й - до Шенгенської зони увійшло ще дев`ять країн Європейського Союзу - Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина і Мальта.

В цей народилися:

У 1596-му - Петро Могила (Петру Мовіла), молдавський шляхтич, український політичний, громадський церковний і освітній діяч, архімандрит Києво-Печерського монастиря з 1627-го, митрополит Київський, Галицький і всієї Русі в 1633-1647 роках, екзарх Константинопольського патріарха. Канонізований 1996 року.

Могила докладав усіх зусиль, щоб за час його архімандритства Києво-Печерська друкарня посіла визначне місце серед інших друкарень України й Білорусі та в суспільному житті загалом. За п`ять з половиною років Петрового настоятельства з лаврської друкарні вийшло 15 видань, серед них - і книги самого Петра Могили (зокрема "Літургіаріон"). У питанні унії Петро Могила вважав надзвичайно важливою справою примирення усіх православних - тих, які визнали унію, і тих, які виступали проти неї. На освітній ниві найважливіша справа Могили - об`єднання лаврської й братської шкіл. Сам він став опікуном утвореної Києво-Могилянської колегії, що була першою вищою православною школою у Східній Європі. На утримання колегії й монастиря Могила відписав дві лаврські волості і подарував власне село Позняківку, крім того, надавав грошову допомогу як колегії, так і вчителям та учням

1722 рік - Паїсій Величковський (уроджений Петро, в чернецтві також Платон), український православний святий.

Старець і аскет, який тривалий час був наставником прочан на горі Афон у Греції, перекладач і духовний наставник.

У 1879 році народився Йосип Сталін (Джугашвілі), радянський державний і політичний діяч грузинського походження.

Революціонер-більшовик, згодом - диктатор, творець культу своєї особи й тоталітарного режиму в СРСР, Організатор масових репресій, спрямованих проти цілих соціальних верств та етносів, винуватець Голодомору 1932-1933 рр. в Україні. Відзначав день народження в цей день), хоча насправді документи доводять, що Сталін з`явився на світ 18 грудня 1878 року.

1921 року - Пауль Фальк, знаменитий німецький фігурист.

До 1951 року пара Фальк - Ріа Баран не брала участі в міжнародних змаганнях, тому що Німеччина була виключена з міжнародного спорту після ІІ Світової війни. Зате після долучення до великих турнірів цей дует, котрий виступав навіть без тренера, жодного разу не був переможений в аматорських змаганнях. Фальк-Баран були першою парою, яка виконала паралельні подвійні стрибки, вони ж винайшли підтримку "ласо". Після перемоги на Олімпіаді Ріа й Поль перейшли у професіонали й виступали в шоу "Holiday on Ice".

1945 рік - Віктор Тополов, український підприємець, управлінець і політичний діяч російського походження народний депутат України IV "ЗаЄдУ”, "Єдина Україна", "Народний вибір”, "Центр”) та V-VI скликань (від “Нашої України”; зараз – член партії "Єдиний центр").

Член ради ВАТ "Державний ощадний банк України".

Був гірничим майстром, керував відділом Ворошиловградського територіального управління вугільної промисловості, був президентом КБ "Вугілляпрогресбанк" та АКБ "Індекс-банк", керівником тимчасової адміністрації банку "Україна". У 2005-2006 роках – міністр палива та енергетики України, міністр вугільної промисловості.

В 1967-му народився Михайло Саакашвілі, грузинський політичний і державний діяч, президент Грузії з 2004 року.

Один із лідерів "революції троянд" 2003 року , в результаті якої був скинутий Едуард Шеварднадзе. Освіта: Київський інститут міжнародних відносин, Колумбійський університет, Університет ім. Джорджа Вашингтона (США), Страсбурзький університет (Франція), Академія європейського права у Флоренції (Італія), Гаазька академія міжнародного права (Голландія). Кум Віктора Ющенка.

1977 –го - Анфіса Чехова, російська телеведуча (еротичне шоу "Секс з Анфісою Чеховою" на каналі ТНТ), одна з найбільш відомих російських "світських левиць", кіноакторка.

1983 року народилася Дарія Ткаченко, українська спортсменка, триразова чемпіонка світу з міжнародних шашок (2005, 2006, 2008 роки ), дворазова чемпіонка Європи (2004 і 2006 роки).

ТСН