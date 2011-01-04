У Росії стартували зйомки комедії Ялинки-2 в 3D

У Росії почалися зйомки продовження новорічного кіноальманаху Тимура Бекмамбетова Ялинки. Друга частина комедії вийде в грудні 2011 року в 3D.

Творці вирішили розширити географію фільму – цього Нового року вони відзняли святкування в Москві, Санкт-Петербурзі, Воронежі, Великому Устюзі, Челябінську, Самарі, Казані, Пермі, Новосибірську, Астані, Алма-Аті, Києві, Тель-Авіві, Монреалі та Нью -Йорку.

Вперше про запуск Ялинок-2 заговорив автор ідеї фільму Тимур Бекмамбетов, коли показував першу частину фільму космонавтам на МКС в грудні минулого року. Тоді він згадав, що головним героєм нової стрічки цілком може стати космонавт.

"Я сподіваюся, що ми зможемо якось домовитися з Російським космічним агентством і спробуємо організувати фрагмент з космосу. Ми хочемо інтегрувати в сюжет весь міжнародний екіпаж станції", - уточнив Громковський.

У першому фільмі були зайняті Артур Смольянинов і Сергій Гармаш, Іван Ургант і Віра Брежнєва, Микита Пресняков та Олександр Домогаров-молодший, а також інтернет-знаменитість Таджик Джиммі (Баймурат Аллаберієв). Майже всі вони, судячи з проведеним компанією опитуваннями, сподобалися глядачам, а тому залишаться і в новому проекті.

Але оскільки в продовженні з`явилися нові міста, то додадуться і "нові зірки, яких всі хотіли б бачити в кіно", повідомили творці фільму. Хто це буде, не уточнюється.

Творці зазначають, що спеціально для Ялинок-2 були куплені в Німеччині ультрасучасні 3D-камери. За їхніми словами, зйомки в тривимірному форматі збільшать бюджет не більше ніж на 20-25%.

До того ж, за час співпраці з голлівудською студією 20th Century Fox, для якої компанія Бекмамбетова Bazelevs організовувала російську частину зйомок апокаліптичного бойовика Фантом, у монтажерів і операторів Bazelevs накопичився великий досвід роботи з 3D-технологіями.

"Я думаю, загальний виробничий бюджет проекту складе близько 100 млн. рублів (близько $ 3,3 млн.), а промо-бюджет буде десь 180 млн. рублів (близько $ 6 млн.)", - зазначив Громковський.

Для порівняння - загальний бюджет перший Ялинок дорівнював 170 млн. рублів (близько $ 5,6 млн.).

За словами виконавчого директора Bazelevs, виробництво приблизно на 50% може бути сплачено за рахунок коштів Фонду підтримки кінематографії, на які компанія має право як один з восьми обраних Фондом мейджорів.

Крім того, в продовження Ялинок буде інвестована прибуток від прокату першого фільму, який на сьогоднішній день, за даними студії, зібрав вже 600 мільйонів рублів (близько $ 20 млн.).

У Bazelevs розраховують, що слідом за країнами СНД і Балтії Ялинки вийдуть в обмежений прокат у Європі, зокрема, в Німеччині, Великобританії і Південній Європі.

Комедія Ялинки - історія про те, як 31 грудня здійснюється бажання дівчинки з калінінградського дитбудинку. Щоб не піддатися бойкоту, їй потрібно домогтися, щоб президент Росії у своєму новорічному зверненні сказав кодову фразу - "На Діда Мороза надійся, але сам рук не покладай".

Шлях до порятунку вдається придумати тільки один - потрібно скористатися теорією шести рукостискань, згідно з якою будь-яка людина на Землі пов`язана з будь-якою іншою через шістьох знайомих. У ланцюжку беруть участь студенти, бізнесмени, злочинці, сноубордисти, поп-зірки і двірники, що живуть у десяти різних містах Росії, розділених десятьма часовими поясами.

Нагадаємо, що новорічний кіноальманах Тимура Бекмамбетова Ялинки став лідером російського кінопрокату, обійшовши фільм Хроніки Нарнії: Підкорювач зорі.

РИА Новости

