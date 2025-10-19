'Чорний дятел' - Китай показав керовані ракети, які схожі на український міномет

Однак, китайська розробка сумісна з безпілотниками.

У Китаї розробили керовані ракети мінометного калібру 60 та 82 мм, які підходять для використання з безпілотників. Про це пише портал Мілітарний.

Автори проаналізували інформацію з брошур, випущених Chinese equipment seller та опублікованих в мережі X. Судячи з опису, ракети можна застосовувати з різних платформ і поверхонь. Зокрема, мобільних мінометних систем, а також з безпілотників, з наведенням по відбитому лазерному променю.

"Перша система калібру 82 мм передбачає контейнерний пуск у піхотному виконанні та сумісність із наземними й повітряними носіями; вона призначена для ураження легкоброньованої техніки, наземних безпілотних платформ, укріплень, довготривалих вогневих точок і важливих вузлів оборони", - йдеться у статті.

Зазначається, що аналогічні можливості пропонує й варіант калібру 60 мм. Але міномети цього калібру зазвичай застосовуються на рівні піхотного відділення.

Журналісти додали, що існує український аналог такої зброї. Це "Чорний Дятел" - легкий високоточний ударний комплекс, від НВП "ВАЛАР" (Приватне науково-виробниче підприємство "Валар"). Він виконаний у вигляді герметичного одноразового пускового контейнера з малопотужним керованим боєприпасом. Різниця між цими виробами полягає в системі наведення.

"Наведення й ураження у "Чорному Дятлі" здійснюються по навісній траєкторії з корекцією на пасивній ділянці за зображенням із вбудованої у боєприпас камери (видимий/ІЧ-діапазон) з передачею відео на захищений пульт керування. Структурно, він займає нішу — проміжок між гранатометами та 82/120 мм мінами", - додали автори.

А концепція застосування полягає у тому, що пускові контейнери завчасно і приховано виставляють у заданому районі (на власній або спірній території) із забезпеченням зв’язку з оператором.

Дальнє дистанційне керування дозволяє запускати боєприпас без присутності особового складу на позиції — це знижує ризики засідок і контрбатарейних дій противника. Система придатна і для "чергування": контейнери можуть тривалий час очікувати команди на пуск.

Завдяки малій помітності пуску його ефективно також використовувати для нічних дій, операцій у щільній забудові та в режимі "вогонь за викликом" для підсилення маневрених груп.

Застосування дронів в Україні

Нагадаємо, що на думку аналітиків дрони-перехоплювачі вчергове змінюють уявлення про захист від масованих атак. Журналісти пишуть, що українські інженери переробили звичайні квадрокоптери в перехоплювачі — недорогі апарати, здатні збивати ворожі безпілотники в небі. Повідомляється, зо ця зброя допомогла перехопити вже сотні "Шахедів".

