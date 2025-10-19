За словами президента США, його країна також не може передати Україні всю свою зброю.

Російський диктатор Володимир Путін не завершить війну проти України, не отримавши частину її територій. Таку думку висловив президент США Дональд Трамп в інтервʼю Fox News.

"Ну, він щось хотів взяти. Тобто вони воювали і в нього вже чимало здобутого, він виграв певні території", - зазначив американський лідер.

Також він наголосив, що США не можуть віддати Україні всю свою зброю.

"Ми просто не можемо цього зробити. Я був дуже добрим до Зеленського та України. Але якщо нам не вистачить, я не хочу наражати на небезпеку США", - сказав Трамп.

Раніше політолог Ігор Чаленко заявив, що США ще не передали Україні "Томагавки", але вони вже зіграли важливу роль. Зокрема експерт це оцінює, як Дамоклів меч, який буде нависати безпосередньо над Путіним.

"Тому в принципі "Томагавки" навіть не бувши переданими Україні, вже зіграли свою важливу роль, змусивши Путіна вийти на перемовини", - додав Чаленко.

Водночас прессекретар Білого дому Керолайн Левітт зробила жорстку заяву про війну в Україні. За її словами, США починають втомлюватися від війни в Україні, терпіння президента Дональда Трампа й американського народу вже закінчується.

"Це триває занадто довго, занадто багато невинних людей загинуло, і Сполучені Штати Америки дуже втомилися від цього. Досить, обидві сторони повинні визнати реальність ситуації на місцях прямо зараз, і прийти до мирної угоди, тому що терпіння президента Трампа і терпіння американського народу закінчується через цю війну", - сказала Левітт.

