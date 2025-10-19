Зараз у меню відновлення системи не працюють миші та клавіатури.

Останнє оновлення Windows 11 (збірка KB5066835) принесло користувачам новий баг: у режимі відновлення системи (Recovery Mode) перестали працювати USB-клавіатури та миші.

Через це неможливо ні вибрати потрібний пункт меню, ні навіть вийти з інтерфейсу відновлення, якщо комп'ютер раптово не завантажується.

Microsoft вже підтвердила наявність бага і пообіцяла випустити виправлення найближчими днями. У звичайній системі все працює як годиться, проблема з'являється тільки під час переходу в середовище відновлення. Проте, клавіатури і миші на старому порті PS/2 все ще працюють, тож знову настав їхній зоряний час.

Для тих, хто не розбирається в системних інструментах, ситуація може стати особливо неприємною, адже якщо Windows не запуститься, система автоматично перейде в Recovery Mode, де тепер просто неможливо нічого зробити.

Та ж збірка KB5066835 вже встигла викликати проблеми з локальними підключеннями localhost, через які деякі розробники не могли працювати зі своїми застосунками.

Раніше ми розповідали, що Microsoft заперечує, що нещодавнє оновлення Windows 11 може зламати SSD комп'ютера. Компанія провела розслідування і не виявила зв'язку між поломками SSD і оновленням Windows.

