Президент України переконаний, що Путін справді злякався "Томагавків".

Кремль злякався перспективи того, що США передадуть Україні крилаті ракети "Томагавк". Про це в інтерв'ю NBC News заявив президент Володимир Зеленський.

"Я знаю, що "Томагавки" - це дуже чутлива тема для росіян. Вони бояться, що Сполучені Штати можуть поставити в Україну… Я думаю, що Путін боїться, що Сполучені Штати поставлять нам "Томагавки", - сказав Зеленський.

На запитання журналістки, чи розчарований він тим, що Трамп так і не погодився передати ці ракети, президент України наголсив, що він звичайно хотів би отримати цю зброю.

"Ми розуміємо, як ми можемо їх використовувати. І, на мою думку, це може тиснути на Росію та підштовхувати Путіна до переговорів", – відповів Зеленський.

"Томагавки" для України

Як писав УНІАН, західні оглядачі переконані, що ініційована Москвою телефонна розмова Путіна і Трампа цього тижня, а також згода Кремля на нові переговори в Будапешті, була рекацією саме на загрозу передачі "Томагавків" Україні.

Той факт, що після цієї телефонної розмови Трамп справді не дав згоди на передачу ракет Україні, оглядачі розцінюють як дипломатичну перемогу Путіна. Кремль зміг зірвати посилення України в обмін на ще один раунд порожніх балачок і виграв для своєї армії ще кілька тижнів на фронті.

