10 травня об 11.00 відбудеться прес-конференція присвячена концерту Київського симфонічного оркестру і хору - “Перлини фінської музики”. Твори виконуватимуться українською, фінською та англійською мовами. Концерт відбудеться 21 травня у Національному будинку органної і камерної музики України за сприяння Посольства Фінляндії в Україні.

Учасники прес-конференції: посол Фінляндії в Україні Лаура Рейніла, керівник відділу преси і культури Посольства Фінляндії в Україні Ханні Хювярінен, професор Дмитро Степовик, помічник керівника КСОХ Сергій Басараб та асистенти Роджера Макмерріна - Алла Кульбаба і Вікторія Кончаковська (офіс Київського симфонічного оркестру та хору, вул. Б. Хмельницького, 30/10, кв.11, код 246, вхід з вул. Лисенка). Потрібна акредитація. Телефони: 235-69-80, 235-45-03, еlena@mmk.kiev.ua.