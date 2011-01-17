Херсонцям готують подарунок до Дня закоханих

В центральному сквері Херсона – Потьомкінському до Дня закоханих встановлять архітектурну форму у вигляді царської карети.

Як повідомила кореспонденту УНІАН заступник начальника управління містобудування та архітектури міської ради Любов МОЙСЄЄВА-ПОКРИШЕВА, у досить стислий термін вдалося виконати дизайн архітектурної форми, яка має стати окрасою Потьомкінського скверу.

«Починаючи вже з 2007 року обговорювались численні ідеї зі встановлення у сквері чи-то гойдалок, чи-то фонтанів, місточків тощо, пов’язаних з великими об’єктами ландшафтної архітектури. Наразі, ми працюємо над виготовленням імітації карети. Чому саме карети? А тому, що це Потьомкін, це епоха Катерини», – зазначила Л.МОЙСЄЄВА-ПОКРИШЕВА.

Необхідність створення такої архітектурної форми у сквері міська влада пояснює бажанням підтримати традицію прикрашати центральний сквер Херсона саме до цього свята. Нагадаємо, що в попередні два роки в парку були встановлені «Лавка закоханих» та символічне «Серце закоханих».

Відкриття нової архітектурної форми в Потьомкінському сквері має відбутися 14 лютого поточного року.