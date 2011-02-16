Учені знайшли причину потьмяніння картин Ван Гога

Група учених встановила причину потьмяніння жовтих фарб на картинах Вінсента Ван Гога, повідомляє ВВС News з посиланням на наукову статтю, опубліковану в журналі Analytical Chemistry. Виявилось, що фарба блякне через хімічну реакцію, про існування якої раніше не було відомо.

Учені під керівництвом Коена Янсенса з Університету Антверпена проводили дослідження в Європейському центрі синхротронного випромінювання (ESRF), одному з провідних світових інститутів з вивчення структури речовини. Узявши дві картини Ван Гога – "Береги Сени" 1887 року і "Вигляд на Арль з ірисами" 1888 року, – вони вивчали використані художником фарби методом рентгенівської спектромікроскопії.

У результаті їм вдалося з`ясувати, що фарба блякне через хімічну реакцію, яка призводить до відновлення хрому. Річ у тому, що основу жовтої фарби, яку використовував Ван Гог, складав хромат свинцю PbCrO4, завдяки якому художник одержував дуже яскравий жовтий колір, що відповідав його задумам.

Під впливом ультрафіолету верхній шар фарби на картинах вступав у реакцію з масляною основою фарби, внаслідок чого хром відновлювався таким чином, що ступінь його окислення мінявся з +6 на +3. Разом з нею мінявся і колір.

Учені також встановили, чому жовтий колір темніє не на всіх картинах імпресіоністів, які використовували для отримання яскравого жовтого кольору хромат свинцю. (Наприклад, на картинах Гогена жовтий колір зберігає свої властивості.) Виявилось, що для освітлення кольору Ван Гог додавав у фарбу сульфат барію, наявність якого необхідна для протікання відкритою ученими реакції.

За словами Янсенса, щоб запобігти зміні кольору на картинах Ван Гога, необхідно не піддавати їх дії ультрафіолетових променів, а також зберігати в приміщеннях з низькою температурою, оскільки чим вища температура, тим швидше відбувається реакція. Учений також додав, що він і його команда сподіваються знайти спосіб повернути фарбам на картинах Ван Гога їх початковий колір.

Lenta.ru