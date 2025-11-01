У НАТО підтверджують, що Росія вже почала "Фазу 0" у підготовці війни з Альянсом.

Серед військових і чиновників НАТО все більше зростає впевненість у тому, що війна з Росією неминуча. Про "Фазу нуль" у протистоянні з Росією говорять не тільки військові експерти. Усередині НАТО також спостерігається серйозне занепокоєння, пише Welt. При цьому експерти зазначають, що небезпека російського нападу значно зросте після завершення війни в Україні.

"Ніхто не знає, як довго триватиме війна в Україні. Але небезпека нападу на територію НАТО, особливо в країнах Балтії, стане найбільшою після закінчення війни в Україні. Ми вже перебуваємо у "Фазі нуль" - заявив виданню колишній високопоставлений генерал НАТО.

Альянс також стурбований реорганізацією деяких російських військових округів. Ця реформа призведе до збільшення присутності російських військ на кордонах з країнами НАТО, заявив глава Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін в інтерв'ю Welt.

Відео дня

"Ми бачимо, що ці підрозділи швидко перекидаються на Україну після одного-двох тижнів навчання для ведення бойових дій. Але рано чи пізно вони повернуться", - підкреслив він.

НАТО веде інтенсивну підготовку до запобігання нападу Росії, і вже почалася робота над реалізацією секретних оборонних планів.

За даними видання, Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі Крістофер Т. Донахью дев'ять днів тому в Брюсселі представив військовим представникам 32 держав-членів НАТО комплексну концепцію оборони ("Концепція лінії стримування на східному фланзі") обсягом 4400 сторінок.

"Безпілотники й автономна зброя відіграють ключову роль у концепції Донах'ю, так само як і розгортання більшої кількості важчих озброєнь уздовж східного кордону НАТО, а також поліпшення мережевої взаємодії між збройними силами для обміну даними", - зазначає видання.

Протистояння НАТО і Росії

Як повідомляв УНІАН, нещодавно міністр оборони Бельгії заявив, що якщо Росія має намір завдати навіть неядерного удару по країнах НАТО, наприклад по Брюсселю, у відповідь ті "зрівняють Москву із землею".

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що у Путіна закінчуються гроші, солдати та ідеї у війні проти України. За його словами, в Україні російський диктатор мало чого досягає на полі бою, і є незначні досягнення, які виходять через величезну ціну.

Вас також можуть зацікавити новини: