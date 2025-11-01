Мета зустрічі полягала в тому, щоб заспокоїти громадськість і підтвердити прихильність Вашингтона обміну розвідданими.

Цього тижня директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив невелику поїздку до Брюсселя, зустрівшись із високопоставленими представниками закордонних справ і розвідки ЄС, щоб обговорити з ними ситуацію у сфері обміну розвідувальними даними.

За даними джерел Politico, Реткліфф зустрівся з головним дипломатом ЄС Каєю Каллас, а також із високопосадовцями Центру розвідки та ситуаційного аналізу ЄС і Управління розвідки військового штабу ЄС.

"За словами двох джерел, мета зустрічі полягала в тому, щоб заспокоїти громадськість і підтвердити прихильність Вашингтона до обміну розвідданими, оскільки деякі європейські столиці дедалі більше непокояться щодо напряму зовнішньої політики США за президента Дональда Трампа", - пише видання.

Офіційно Реткліфф перебував у місті, щоб провести брифінг для Північноатлантичної ради, повідомив один дипломат. Але його зустріч із Європейською службою зовнішньополітичних дій (EEAS), відповідальною за зовнішню політику блоку, "дала чіткий сигнал: ЦРУ хоче підтримувати зв'язок".

Очікується, що ця зустріч не буде разовою. "З цього моменту вона має стати регулярною", - заявив один із чиновників. Реткліфф і його колеги з ЄС також обговорили спільні проблеми, включно з Росією, Китаєм і Близьким Сходом.

США і союзники

Раніше нідерландські спецслужби обмежили обсяг обміну розвідувальною інформацією зі Сполученими Штатами. Водночас нідерландські служби поглибили співпрацю з європейськими партнерами, зокрема Великою Британією, Німеччиною, Францією, Польщею та країнами Північної Європи. Причиною стала війна Росії проти України і зростаюче усвідомлення загроз для безпеки Європи.

Тим часом ВПС США після тривалої перерви відновили розвідувальні місії безпілотників на великій висоті над Чорним морем.

