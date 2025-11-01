Країни "Великої сімки" також засудили російські атаки по енергетиці України.

Країни "Великої сімки" (G7) будуть докладати зусиль для того, аби забезпечити енергетичні потреби України на тлі російських атак. Таку заяву зробили міністри енергетики країн "Групи семи".

"G7 продовжує підтримувати відновлення енергетичного сектору України шляхом надання прямої фінансової допомоги, кредитних ліній, страхування ризиків, узгодження політики та ресурсів, а також створення умов для довгострокових інвестицій приватного сектору. Таке сприятливе середовище сприятиме зусиллям з термінового відновлення та стабілізації критичної інфраструктури, а також довгостроковій реконструкції, одночасно зміцнюючи довіру інвесторів до енергетичного сектору та інших галузей", - зазначили у заяві.

Також там наголосили, що країнами "Великої сімки" застосовуються санкції проти РФ, які повʼязані з енергетикою, а також вони продовжують посилювати заходи з ліквідації тіньового танкерного флоту РФ, аби обмежити доходи на війну.

Відео дня

Крім того, міністри енергетики країн G7 засудили прямі атаки РФ на енергетику України, які серйозно впливають на найуразливіші верстви населення держави.

"Нещодавні атаки Росії на інфраструктуру природного газу України створили ризики для громад та людських життів, послабивши цивільну інфраструктуру та енергетичну безпеку українського народу", - нагадали у заяві.

Водночас "Група семи" відзначила мужність та стійкість енергетиків, які, попри атаки, забезпечують українців електроенергією та теплом. Також у заяві засудили напади Росії, внаслідок чого загинули українські енергетики, які виконували аварійно-ремонтні роботи.

Енергетика України - останні новини

Як писав УНІАН, РФ пошкодила в Україні критично важливі для АЕС підстанції. Після цього команди МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС та Хмельницькій АЕС повідомили, що кожна зі станцій втратила доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередач.

Також команда МАГАТЕ на Рівненській атомній електростанції звітувала, що станція зменшила потужність двох зі своїх чотирьох блоків на прохання оператора мережі.

"Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості в районі ядерних об'єктів і повного дотримання семи незамінних принципів ядерної безпеки та захищеності", - зазначив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Водночас Мінвідновлення розповіло про захист енергетики. Як зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, Росія у своїх атаках постійно вдосконалює технології, намагаючись зруйнувати українську енергосистему.

"Останні декілька місяців Росія бʼє "Шахедами" в одну й ту саму точку по 15-20 разів. Зараз "Шахеди" несуть до 90 кг бойової частини - при тому, що ще два роки тому бойова частина складала вдвічі менше. Також дрони вражають цілі за наведенням оператора", - пояснив Кулеба.

Вас також можуть зацікавити новини: