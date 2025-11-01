Деякі піхотні підрозділи, які не мали повноцінних підрозділів дронів, створили їх, щоб мати можливість використовувати систему очок і отримувати спорядження.

Український уряд запровадив "ігрову" систему заохочень, у якій підрозділи дронів винагороджуються балами за успішні атаки та знищення ворога, а набрані бали дають змогу придбати українське спорядження через внутрішню збройову крамницю Brave1 Market. Українські урядовці стверджують, що це змагання допомагає підтримувати мотивацію солдатів, пише The New York Times.

"Поранив російського солдата? Вісім балів. Убив одного? Цього достатньо для 12. Російський пілот безпілотника коштує більше: 15 балівк за поранення і 25 за знищення. Захоплення живого російського солдата за допомогою безпілотника - це джекпот: 120 балів", - пише видання.

При цьому що більше балів набирає підрозділ, то краще спорядження він може придбати, що гарантує спрямування ресурсів тим командам, які їх найкраще використовують. Це миттєвий варіант традиційних нагород для солдатів, таких як медалі та підвищення, у цифрову епоху, що приносить миттєве задоволення, а виграші йдуть на військові потреби, пише NYT.

"Це допомагає нам зупинити ворога", - сказав Михайло Федоров, міністр цифрових технологій. "Якщо це додасть додаткову мотивацію нашим військовим, ми будемо раді підтримати цю програму".

У змаганні беруть участь понад 400 команд дронів. Деякі піхотні підрозділи, які не мали повноцінних підрозділів дронів, створили їх, щоб мати можливість використовувати систему балів і отримувати спорядження, розповіли солдати.

У конкурсі бали нараховуються за влучання як у російських солдатів, так і в їхню техніку. Знищення російської реактивної системи залпового вогню може принести до 70 балів. Знищення танка приносить 40 балів; пошкодження танка приносить 20.

"У наші дні виявити ворожу техніку - велика рідкість", - сказав пілот дрона з позивним Red, який заявив про 45 підтверджених перемог. "А якщо така з'являється, наприклад, з лісу, на неї, по суті, чекає ціла низка дронів, готових її атакувати".

Юрій Федоренко, командир полку "Ахіллес", заявив, що українським солдатам доводиться вбивати або важко поранити до 25 000 російських солдатів на місяць. Це приблизно стільки ж новобранців, яких Росія щомісяця мобілізує, додав він.

Для цього Україні потрібно щонайменше два ударні безпілотники на кожного російського піхотинця, або щонайменше 50 000 на місяць, сказав Федоренко.

Ми сперечалися в чатах через бали

І командири, і солдати кажуть, що вже мотивовані знищувати російську техніку і вбивати російських солдатів. "Ми зосереджені на знищенні противника, на реальних цілях, на виконанні завдання", - сказав командир безпілотника з позивним Стан. "Ми йдемо туди, де ми потрібні, а не женемося за балами".

Але вони сказали, що конкурс може бути мотивуючим, стимулюючи змагання серед операторів дронів за те, щоб першими вразити ціль на полі бою.

"Звичайно, бували випадки, коли ми сперечалися в чатах через бали", - сказав Стан. "Наприклад, коли машина була підбита, і кілька підрозділів атакували її, ми сперечалися про те, хто ж завдав удару", - додав він. "Ми говорили: "Це була наша мета! Не чіпайте її!", "Ми першими її вразили!", "Ми це зробили!""".

Є ще недопрацювання - зрештою, система нова. Деякі командири підрозділів говорили, що нові безпілотники прибули недостатньо швидко, а деякі солдати скаржилися, що знищували цінну російську техніку, яка не коштувала жодного бала.

Війна в Україні - новини

Як пише Le Figaro, одночасні кризи на кількох напрямках фронту від Куп'янська до східної частини Дніпропетровщини свідчать про дедалі більше виснаження української армії, якій бракує сил, щоб стримувати росіян на всіх важливих ділянках.

Так, високопоставлений офіцер ЗСУ з Покровського напрямку розповів, що росіяни контролюють уже близько 60% Покровська й активно проникають до сусідніх Родинського та Мирнограда.

