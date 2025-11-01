Українські спеціалісти беруть активну участь у випробуваннях за кордоном.

Під час військових навчань у Франції дрон-перехоплювач від Alta Ares, який було створено на основі українських технологій, став єдиним засобом, який зміг успішно перехопити безпілотник під час шторму. Про це повідомляє Air Cosmos.

Відомо, що випробування проводилися в муніципалітеті Біскарросс на випробувальному полігоні Французького агентства оборонних закупівель.

Попри те, що НАТО планувало перевірку дронів-перехоплювачів за звичайних погодних умов, випробування не були скасовані навіть через шторм. Врешті-решт, лише одному апарату вдалося збити умовний ворожий дрон, а саме Alta Ares.

"Це рішення розробляється компаніями з країн-членів НАТО спільно з інноваційним оборонним сектором України за підтримки експертів Міністерства оборони та Збройних Сил України", - додали в альянсі.

У виданні підкреслили, що українські спеціалісти беруть активну участь у випробуваннях, надаючи експертні оцінки, аби переконатися, що рішення відповідає справжнім потребам сучасного фронту.

Як пише "Мілітарний", кожна модифікація перехоплювачів Alta Ares має власні можливості ближнього, середнього та далекого радіусів дії та має систему Pixel Lock.

"Pixel Lock - це вбудований алгоритм штучного інтелекту, який ідентифікує, відстежує та нейтралізує ціль без прямого втручання людини. Технологія Pixel Lock уже адаптується під потреби українських підрозділів, зокрема в межах програм протидії ворожим FPV-дронам і коригованим авіабомбам (КАБ)", - додали у виданні.

Також, як пише "Мілітарний", аби зміцнити європейський оборонний суверенітет та підвищити постачання, Alta Ares запустила виробництво українських безпілотників-перехоплювачів у Західній Франції.

Разом з українськими розробниками компанія хоче інтернаціоналізувати весь виробничий цикл у Франції, враховуючи бойовий досвід та відгуки з України.

Дрони під час війни в Україні

Раніше український експерт із військового зв'язку та систем РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що росіяни придумали хитру тактику ударів FPV-дронами на велику відстань. За його словами, тактика полягає у тому, що в український бік летить БпЛА "Молния", яка несе два FPV-дрони, але вже не прості, а з керуванням через мобільний зв'язок.

Водночас The Washington Times писав, що дрони з штучним інтелектом прискорюють війну в Україні, але є небезпечний момент. Як зазначив співзасновник організації "Аеророзвідка" Ярослав Гончар, "місія, яка раніше займала 40 годин аналізу, тепер за допомогою ШІ виконується за лічені секунди".

Проте експерти бачать в українському експерименті як перспективи, так і небезпеки.

