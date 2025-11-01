Також чат-бот більше не аналізує медичні знімки та фото тіла.

OpenAI оновила умови використання ChatGPT, заборонивши консультувати користувачів з юридичних і медичних питань.

Користувачі Reddit помітили, що тепер ChatGPT у відповідь на такі запити надає тільки довідкову інформацію з інтернету і рекомендує звертатися до лікаря чи юриста. Крім того, чат-бот більше не аналізує медичні знімки та фото тіла.

Згідно з обговореннями, спроби обійти обмеження через "гіпотетичні" сценарії також не працюють – алгоритм захисту дає загальні консультації, а за деталями відправляє до фахівця з ліцензією. Деякі користувачі також помітили, що ChatGPT перестав продовжувати раніше розпочаті діалоги з медичною та юридичною тематикою.

OpenAI офіційно не коментувала зміну політики, але з великою ймовірністю вона зроблена з метою уникнути правових ризиків. Статистика показує, що все більше людей використовують ChatGPT для отримання медичної та правової допомоги, а подекуди – навіть у судових справах. Це може становити загрозу для компанії, оскільки подібні відповіді не підпадають під закони про лікарську або адвокатську таємницю.

Раніше Сем Альтман попереджав, що ваші переписки з ChatGPT можуть бути використані в суді. Чинне законодавство не надає ШІ-чатботам особливого статусу конфіденційності, як бесіди зі справжнім фахівцем.

Нагадаємо, минулого місяця OpenAI під'єднала до ChatGPT популярні сервіси: тепер прямо з вікна чату можна викликати таксі, бронювати готелі, створювати індивідуальні плейлисти та багато іншого.

Як писав УНІАН, популярні нейромережеві боти, включно з ChatGPT, останнім часом почали брехати вдвічі частіше, ніж раніше. На думку фахівців, проблема полягає в тому, що ШІ боти намагаються вигадувати відповідь, якщо не мають необхідної інформації, хоча раніше охоче зізнавалися в тому, що чогось не знають.

