Експорт російського скрапленого газу до Європи за 10 місяців 2025 року впав майже на 18%.

Експорт скрапленого природного газу (СПГ) з РФ у січні-жовтні 2025 року скоротився на 3,4% у порівнянні з попереднім роком. І це попри рекордний обсяг поставок у жовтні, зокрема до Китаю, повідомляє Reuters із посиланням на дані провайдера LSEG.

За даними видання, РФ з кінця серпня по кінець жовтня відправила до Китаю 13 танкерів зі скрапленим газом з заводу "Arctic LNG-2", який перебуває під американськими санкціями з часів президентства Джо Байдена. Ці постачання посприяли тому, що у жовтні експорт російського СПГ зріс на 21% до 3,4 млн тонн, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що є місячним максимумом.

Натомість, експорт СПГ з Росії до Європи за перші десять місяців цього року впав на 17,9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 11 млн тонн. Тільки в жовтні експорт цим маршрутом скоротився на 21% до 0,79 млн т порівняно з тим самим місяцем минулого року.

ЄС відмовляється від російського газу

Як повідомляв УНІАН, у червні Єврокомісія представила план відмови від російського газу та нафти, який передбачає припинення імпорту російських енергоресурсів починаючи з 2028 року.

Разом з тим, після тривалих обговорень та дискусій 23 жовтня ЄС схвалив 19-й пакет санкцій проти РФ, який передбачає, зокрема заборону на імпорт скрапленого природного газу з Росії з січня 2027 року.

На відміну від ЄС, Китай продовжує купувати російський газ, зокрема і той, що потрапив під американські санкції.

