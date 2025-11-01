Протягом минулого місяця темпи російського просування істотно не змінилися.

У жовтні Росія окупувала 267 кв км української території, що майже не відрізняється від показників вересня. Найпроблемніша ділянка фронту - на Дніпропетровщині і Запоріжжі. Такі підрахунки наводить український моніторинговий проект DeepState.

Як зазначають аналітики, зайнята росіянами у жовтні територія складає близько 0,04% від усієї площі Україні. Загалом же тепер ворог контролює 19,09% української території.

"У відносному показнику кількість окупованої території виросла на 3,1%, а кількість штурмових дій на 2,3%", – зазначили в Deep State.

Найбільше просування у жовтні агресор мав в районі Новопавлівки-Гуляйполя: на цю ділянку припадає 69% територій, окупованих протягом місяця, і всього 16% штурмових дій.

На Покровському напрямку інтенсивність російських штурмів загалом залишалася на тому ж рівні, що й у вересні, а на Лиманському відтинку – навіть впала. Трохи наростили росіяни свою активність в районі Костянтинівки, а також на Харківському напрямку – ділянка від Козачої Лопані до Дворічанського.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Як писав УНІАН, напередодні стало відомо, що спецпідрозділи ГУР почали контрнаступальні дії в районі Покровська. За неофіційною інформацією, українські спецпризначенці десантувалися з гелікоптерів в північно-західній частині міста і почали його зачистку від росіян.

Також ми розповідали, що Сили оборони зберігають контроль над невеликою ділянкою території Курської області Росії. Речник угруповання військ "Курськ" Олександр Невідомий каже, що росіяни зменшили свою активність там, але повністю не заспокоїлися.

