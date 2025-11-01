Напрям залишається доволі активним, хоча кількість штурмових дій з боку противника зменшилась.

Українські бійці угруповання "Курськ" продовжують контролювати деякі позиції на території Росії. Про це в етері "Київ24" розповів речник угруповання військ "Курськ" Олександр Невідомий.

Він зазначив, що ситуація у зоні відповідальності угруповання військ Курськ стабільна і контрольована. Водночас напрям залишається доволі активним, хоча кількість штурмових дій з боку противника зменшилась. Однак ворог не відмовляється від заявленої цілі зі створення буферної зони.

"Але ми зі свого боку зриваємо всі ці наміри. Деякі наші підрозділи продовжують утримувати позиції на території Російської Федерації", - сказав речник угруповання.

Водночас він не уточнив, скільки саме території ворога ми зараз контролюємо.

"Не можу ні сказати, ні навіть натякнути. Контролюємо. Деякі позиції", - сказав він.

Курська операція - що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв влітку, що на Курщині українські військові контролюють 90 квадратних км території. За його словами, свого часу українська Курська операція відтягнула на себе майже 63 тисячі російських військових, а сумарно з північнокорейцями - близько 70 тисяч.

За інформацією генерала, під час боїв у Курській області росіяни втратили вбитими й пораненими 80 000 людей.

