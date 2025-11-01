Take-Two заперечує звинувачення на адресу своєї дочірньої компанії.

Rockstar Games звільнила близько 40 співробітників з офісів у Великій Британії та Канаді. Усі вони перебували в закритому чаті в Discord, і частина працівників, за даними профспілки Independent Workers of Great Britain (IWGB), намагалася створити профспілку всередині компанії.

Як повідомляє Bloomberg, IWGB назвала масове звільнення "найбільш нещадним актом придушення профспілок в історії британської ігрової індустрії". За словами організації, йдеться про людей, які займалися профспілковою діяльністю або допомагали колегам у її організації:

"Rockstar несправедливо звільнила понад 30 працівників за профспілкову активність. Ми не відступимо і будемо домагатися відновлення кожного з них", - йдеться в заяві IWGB.

Материнська компанія Take-Two Interactive заперечує звинувачення і стверджує, що співробітників було звільнено за грубе порушення трудової дисципліни. Представник видавця заявив, що компанія підтримує амбіції Rocksta" і націлена на створення позитивного робочого середовища.

За даними Bloomberg, на тлі підготовки до релізу GTA 6, який має відбутися вже в травні наступного року, студія відчуває сильний внутрішній тиск.

Раніше ми розповідали, що засновник Rockstar Ден Гаузер зізнався, що не написав жодного рядка сценарію GTA 6. Гаузер упевнений, що він уже зробив для GTA все, що міг, а гра і так вийде чудовою.

