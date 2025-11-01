Одна з машин була помічена на відео 78-го окремого десантно-штурмового полку.

Сили оборони України отримали на озброєння італійські колісні танки B1 Centauro. Чутки про передачу Україні цієї техніки з'явились ще кілька років тому, але лише зараз з’явилося реальне підтвердження цього факту.

Як повідомляє Telegram-канал Military Journal, одна з машин була помічена на відео 78-го окремого десантно-штурмового полку. Це вперше, коли B1 Centauro засвітилися на озброєнні ЗСУ.

На відео видно, що танк вже використовується нашими військовими на полі бою та отримав додатковий типовий захист у вигляді кумулятивних решіток, а також мангалу.

Водночас поки що невідомо, чи були передані всі заплановані машини, чи поставка ще триває, і скільки саме колісних танків B1 Centauro отримала Україна.

Як зазанчають у Defense Express, вперше чутки про те, що Україна може отримати колісні танки B1 Centauro, з'явилися ще у 2023 році. Чутки поновилися на початку цього року, коли ці машини засвітилися під час перевезень в Європі. Відповідно до інформації з відкритих джерел, сьогодні на озброєнні італійського війська перебуває понад 250 колісних танків B1 Centauro.

Що таке Centauro B1

Centauro B1 - "винищувач танків", розроблений компаніями Fiat та OTO Melara на запит Італійської армії. Ця машина, у своїй вогневій потужності, еквівалентна основному бойовому танку Leopard 1, який тоді перебував на службі в Італії. Винищувачі танків Centauro постачалися на експорт в Бразилію, Іспанію, Йорданію та Оман. З 2000 по 2002 Армія США орендувала 16 Centauro. Їх використовували для навчання перших екіпажів для Stryker MGS, щоб отримати досвід керування колісною бойовою машиною.

Машину було розроблено для розвідки, вогневої підтримки та захисту територій. У багатьох миротворчих місіях винищувачі Centauro використовували для супроводу конвоїв та патрулювання доріг.

