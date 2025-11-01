Прогестерон, естроген і тестостерон можна виявити в стародавніх скелетах, що дає змогу ідентифікувати людей, які померли під час вагітності або незабаром після пологів.

Учені стверджують, що знайшли спосіб перевірити стародавні людські рештки на наявність гормонів, пов'язаних із вагітністю. Це прорив, який може дозволити археологам визначити, чи була жінка вагітна, чи нещодавно народила на момент смерті.

Як пише CNN, згідно з дослідженням, опублікованим у Journal of Archaeological Science, дослідники виявили ключові репродуктивні гормони - естроген, прогестерон і тестостерон - у твердих тканинах скелетів, вік яких становить до 1000 років.

"Ми виявили "гормональний архів" у скелетах і зубах. Це перший випадок. Ніхто ніколи раніше не виявляв ці специфічні гормони в зубах або зубному камені. Крім того, це перший випадок успішного вимірювання рівня прогестерону в кістковій тканині людини", - заявила провідна авторка дослідження, археологиня Емі Барлоу.

Вагітність важко виявити в стародавніх людських останках, і вчені раніше вважали, що склад твердих тканин настільки неорганічний, що ці білки не зберігаються і не виявляються.

Проте Барлоу вирішила протестувати кілька зразків із семи жіночих і трьох чоловічих скелетів, датованих I-XIX століттями, за допомогою імуноферментного аналізу. Тести показали, що естроген, прогестерон і тестостерон можна було виміряти в зразках кісток, дентину, емалі, зубного каменю і коренів зубів.

"Високий рівень прогестерону в зубних структурах і зубному камені, наявність естрогену в кістках і відсутність тестостерону в твердих тканинах відповідали вагітності на момент смерті", - пишуть автори дослідження.

Барлоу заявила, що це відкриття потенційно дасть змогу дослідникам визначити вік першої вагітності жінки, чи траплялися в неї втрати вагітності та скільки часу минало між пологами, якщо в неї було кілька дітей.

"Це буде особливо корисно для історичних періодів, про які немає письмових джерел", - сказала Барлоу.

