Знищено три нитки нафтопродуктопроводу "Кольцевой".

Головне управління розвідки України провело успішну операцію, внаслідок якої знищено три нитки нафтопродуктопроводу "Кольцевой" у Московській області.

"31 жовтня 2025 року внаслідок спецоперації ГУР МО України виведено з ладу надважливий військовий об’єкт держави-агресора Росії ― нафтопродуктопровід "Кольцевой", який забезпечував російську окупаційну армію ресурсами для ведення геноцидної війни проти українського народу", - йдеться у повідомленні ГУР.

Зазначається, що місце ураження розташоване на території Рамєнського району Московської області.

"Антидронова сітка та "захист" ворожого об’єкта воєнізованою охороною не допомогли ― усі три нитки, якими агресор транспортував бензин, дизель та авіаційне пальне, успішно і одночасно вибухнули. Нафтопродуктопровід виведено з ладу", - зазначають у ГУР.

Розвідники також показали яскраве відео вибуху на нафтопродуктопроводі.

Зазначається, що довжина магістрального нафтопродуктопроводу "кольцевой" ― 400 кілометрів. Пальне для транспортування трубопроводом надходило із Рязанського, Нижегородського та Московського нафтопереробних заводів. Щорічно цей нафтопродуктопровід міг перекачувати до 3 млн. тонн авіаційного пального, до 2, 8 млн. тонн дизпалива та до 1,6 млн. тонн бензину.

Удари по Росії - останні новини

31 жовтня Військово-морські сили ЗС України повідомили, що завдали удару ракетами "Нептун" по важливих об’єктах РФ – Орловській ТЕЦ та підстанції Новобрянська, від яких залежить робота військового підприємства.

Також 31 жовтня очільник Служби безпеки України Василь Малюк розповів журналістам, що Сили оборони знищили на території Росії один із трьох пострілів "Орєшніка". За його словами, раніше цю інформацію не оприлюднювали, але точно відомо: один з трьох "Орєшніків" успішно знищений на їх території в Капустиному Яру силами ГУР, СБУ та СЗР.

Вас також можуть зацікавити новини: