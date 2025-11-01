Видання зазначає, що ЄС доведеться збільшити підтримку України вдвічі протягом наступних чотирьох років.

Україна може залишитися без грошей вже наприкінці лютого 2026 року, якщо не отримає від Європи додаткової фінансової допомоги. Країна стикається з жорстокою грошовою кризою. ЄС доведеться вдвічі збільшити фінансову допомогу Україні в наступні чотири роки, в порівнянні з обсягом підтримки з моменту повномасштабного вторгнення Росії, пише The Economist.

Журналісти зазначають, що "загальний чек становитиме 389 мільярдів доларів". Видання наголошує, що фінансова підтримка України з боку ЄС є важливою для продовження боротьби з РФ, але і вигідна для блоку, оскільки дозволить зменшити військову залежність Євросоюзу від США.

Європа повинна набратися мужності і визнати свою силу. Її військовий бюджет вже в чотири рази перевищує російський, а економіка — в десять разів. Європа не повинна уникати фінансового суперництва з Кремлем, а навпаки — прийняти його і виграти війну, пише ЗМІ.

Підтримка України з боку ЄС

Як повідомляв УНІАН, ЄС відклав до грудня рішення щодо використання 140 млрд євро заморожених активів Центрального банку РФ для допомоги нашій країні. Це сталося після того як Бельгія(левова частка заморожених активів ЄС знаходиться у Брюсселі) зажадала юридичних гарантій на випадок необхідності повернення коштів РФ.

За словами міністра оборони і зовнішньої торгівлі Бельгії Тео Франкена, конфіскація заморожених активів Росії може вдарити по економіці країни, а РФ може сприйняти таке рішення як акт війни.

На тлі блокування рішення про виділення України репараційної позики, у Брюсселі почали обговорювати альтернативні механізми фінансової підтримки Києва.

