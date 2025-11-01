Зокрема падіння спостерігається у вугільній галузі, сфері послуг, металургії та енергетиці.

Російська економіка входить у фазу, коли навіть офіційна статистика не може приховати масштаби проблем. Сальдований прибуток підприємств впродовж восьми місяців 2025 року скоротився на 8,3%, що свідчить про системне зростання бізнес-активності. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

"Кредитний ринок, що мав би бути індикатором довіри, демонструє протилежне: частка проблемних позичальників серед юридичних осіб досягла 23 %, а близько 165 тисяч компаній уже не здатні обслуговувати свої борги. Це сигнал про те, що корпоративний сектор втратив фінансову стійкість", - підкреслили у повідомленні.

Як пише СЗР, особливо показовою є ситуація у вугільній галузі, яка ще нещодавно вважалася одним зі "стовпів" російського експорту. Зокрема частка збиткових підприємств у цій сфері зросла до 67%.

Відео дня

"Сальдований збиток за січень - серпень сягнув 263,2 млрд рублів, збільшившись лише за один місяць на 38,2 млрд. Прибуток впав удвічі, тоді як збитки зросли у 2,6 раза. Галузь, яка мала б приносити валюту, перетворюється на чорну діру для бюджету", - додали у розвідці.

Також не краща ситуація й у сфері послуг. Зокрема "Почта России" заявила про падіння доходів від ключових послуг на 4,5%, а від фінансового посередництва - на 9,3%.

"Валова прибутковість скоротилася у 2,5 раза, а збиток від продажів зріс у 5,7 раза - до 10,7 млрд рублів. Компанія пояснила це "змінами в операційному середовищі", але сухі цифри говорять самі за себе: короткострокові зобов’язання перевищують оборотні активи на 25,6 млрд рублів, що у п’ять разів більше, ніж рік тому. Це класичний симптом ліквідної кризи, яку вже неможливо замаскувати корпоративними формулюваннями", - додали у СЗР.

Водночас металургійна компанія "Норнікель" починає йти на спад: чистий прибуток впродовж девʼяти місяців скоротився на 39%, тоді як витрати зросли на 34; через підвищення ставок. Як зауважують у розвідці, одночасне падіння виробництва, нікелю, міді, паладію та платини свідчить про те, що компанія втрачає позиції на глобальному ринку.

"Символічний вигляд має і результат "Газпрому" - чистий збиток у 170,3 млрд рублів за дев’ять місяців. Для компанії, котра десятиліттями була головним донором бюджету, це не просто фінансовий провал, а стратегічний розворот: ресурс, що мав гарантувати стабільність, тепер сам потребує підтримки. "РЖД" також не залишилися осторонь - збиток у 4,2 млрд рублів лише доповнює картину загального занепаду", - підкреслили у повідомленні.

У Службі зовнішньої розвідки підсумували, що всі ці дані говорять про те, що російська економіка втрачає здатність генерувати прибуток у сильних секторах. Зокрема зростання боргового навантаження, падіння виробництва та збитковість ключових корпорацій говорять про те, що криза є не тимчасовим збоєм, а нормою.

Економіка РФ - останні новини

Раніше The Telegraph писав, що війна між Росією та Україною виснажує економічні ресурси Путіна. Оглядач видання наголосив, що російська економіка вже відчуває напругу.

Зокрема війна обходиться російському уряду в колосальні суми, досить імовірно, понад 500 мільйонів доларів на день, при цьому 40% федерального бюджету зараз припадає на оборону.

Водночас у Foreign Affairs наголошували, що економіка РФ на межі колапсу, проте Москва вже не може перестати воювати. У виданні додають, що Москва не може ні підтримувати військові видатки на невизначений термін, ні безпечно перейти до цивільної економіки без демобілізації та певного послаблення санкцій.

Аналітики вважають, що парадокс військової економіки РФ полягає в тому, що вона одночасно сильна та крихка. Тому США та Європа повинні діяти негайно: використовуючи свої переваги, поки Росія залишається обмеженою, а не чекаючи, поки Кремль знову стане на ноги.

Вас також можуть зацікавити новини: