Цей метод є альтернативою вже звичним тактикам, коли зв'язок із дроном йде по радіоканалу чи оптичному волокну.

Російська загарбницька армія випробовує нову тактику застосування FPV-дронів, в межах якої зв'язок забезпечується через українську мережу мобільного зв'язку. Про це пише у Телеграм український експерт із військового зв'язку та систем РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Фіксуємо нову тактику росіян. У наш бік летить БПЛА "Молния", яка несе два FPV-дрони, але вже не прості, а з керуванням через мобільний зв'язок", - повідомив "Флеш".

За його словами, таким чином дрон-матка "підвозить" малі безпілотники до зони стабільного покриття LTE-зв'язку, після чого FPV-дрони можуть вражати цілі на додатковій відстані у 5-10 км від місця їх "висадки".

Відео дня

"Випадків стає все більше. Прошу всіх взяти до уваги", - додав фахівець.

Війна в Україні: російська зброя

Як писав УНІАН, Росія налагодила і підтримує великосерійне виробництво свого новітнього бронетранспортера БТР-82. За підрахунками відомого OSINT-аналітика Jompy, обсяги випуску можуть сягати 700 машин на рік.

Також ми розповідали, що з літа росіяни почали активно використовувати "танки-дикобрази", які можна назвати удосконаленою версією минулорічних "танків-черепах". За словами військових, така "модернізація" має певний сенс, хоч і не робить танки невразливими.

Вас також можуть зацікавити новини: