Країна дуже залежить від пального, яке виробляє НПЗ, що належить "Лукойлу".

Болгарія, ймовірно, проситиме США звільнити її від виконання санкцій проти російських компаній "Роснефть" та "Лукойл", оскільки їх дотримання може призвести до різкого погіршення ситуації на паливному ринку країни і в перспективі до падіння нинішнього уряду. Про це пише Politico.

Як зазначає видання, у Болгарії розташований Бургаський нафтопереробний завод, що належить компанії "Лукойл". Він забезпечує до 80% палива, яке споживає країна.

За словами поінформованих джерел, болгарський уряд вже звернувся із запитом до Вашингтону про те, як йому отримати виключення із нових американських санкцій, що набудуть чинності 21 листопада. Уряд стурбований тим, що санкції призведуть до зупинки НПЗ, а це спричинить величезний дефіцит палива в країні та вуличні протести.

В Софії бояться, що усе це може призвести до краху нинішнього уряду і посилення політичних позицій проросійського президента Румена Радєва, який публічно озвучив ідею створення нової політичної партії для взяття під контроль парламенту.

Винятки з нових американських санкцій проти РФ

Як писав УНІАН, раніше Трамп вже відмовився надати Угорщині право не дотримуватися нових санкцій проти Росії. І це при тому, що раніше Трамп і Орбан вважалися ледь не друзями і часто публічно хвалили одне одного.

При цьому Німеччина змогла домогтися від США виключення із санкційного списку німецьких НПЗ, що частково належать компанії "Роснефть". Щоправда, самі заводи від початку війни де-факто контролюються німецьким урядом.

